Начала писать сочинение. У меня сомнения возникают. Жду критики. Просто мне кажется я не очень иду к проблеме

Русский язык
Начала писать сочинение. У меня сомнения возникают. Жду критики. Просто мне кажется я не очень иду к проблеме
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Прикольное сочинение побольше своего мнения
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