Начала писать сочинение. У меня сомнения возникают. Жду критики. Просто мне кажется я не очень иду к проблеме

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Начала писать сочинение. У меня сомнения возникают. Жду критики. Просто мне кажется я не очень иду к проблеме

Автор: Гость