Начало истории средних веков связано с: Выберите один ответ: a. падением Западно?? Римской империи b. завоеваниями Карла Великого c. созданием франкского государства d. созданием варварских королевств

История
Начало истории средних веков связано с: Выберите один ответ: a. падением Западно?? Римской империи b. завоеваниями Карла Великого c. созданием франкского государства d. созданием варварских королевств
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Гость:
Падением западной рмской империи
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