Начало раздробления Древнерусского государмтва. Помогите, очень кратко и самое главное.

Ярослав Мудрый умер в 1054 году. Перед смертью он разделил между своими сыновьями русские зем­ли. Самые важные центры достались трём старшим сыновьям. Изяслав получил Киев, Святослав — Чер­нигов, Всеволод — Переяславлъ. При этом князь на­казал сыновьям жить в мире и согласии и слушать­ся старшего брата Изяслава как своего отца. Первое время сыновья Ярослава Мудрого правили согласно его заветам. Они создали новый свод законов — Правду Ярославичей. Этот документ предусматривал наказания за покушение на княжескую собствен­ность и на жизнь людей, управлявших княжеским хозяйством. В 1068 году половцы совершили крупный поход на Русь. Навстречу им вышли войска трёх русских князей — Ярославичей. Битва с половцами на реке Альте закончилась разгромом русской рати. Но ког­да Изяслав с остатками дружины вернулся в Киев, народ собрался на вече и решил продолжать войну. Для киевлян победа кочевников означала не просто военное разорение, по и невозможность продолжать выгодную торговлю с Византией, поскольку полов­цы перекрывали путь по Днепру на юг. Изяслав от­казался подчиниться постановлению веча, мотиви­руя свой отказ усталостью дружины. Возмущённая толпа разграбила княжеский двор. Изяслав бежал к своему родственнику — польскому королю. Но вскоре, собрав в Польше большое войско, он вновь занял киевский престол. Тем временем силу и популярность набирал вто­рой сын Ярослава Мудрого — черниговский князь Святослав, сумевший отразить половецкий набег на свою землю. Заручившись поддержкой Всеволода Переяславского и киевского веча, он решил изгнать Изяслава из Киева. Началась бесконечная череда княжеских усобиц, в которую были втянуты сы­новья, а затем и внуки Ярослава Мудрого.