Начерти четырехугольник в котором есть прямой , тупой и острый углы.Построй биссе??трису каждого из этих углов
Математика
Начерти четырехугольник в котором есть прямой , тупой и острый углы.Построй биссе??трису каждого из этих углов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бессектриса- это крыса, которая бегае по углам и делит угол пополам. Нас раньше так учили.
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