НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РАВНА 4 СМ,РАСКРАСЬ ЕГО ЧЕТВЕРТУЮ ЧАСТЬ,ПОКАЖИ К??К ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО РАЗНОМУ,СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ СFНТИМЕТРОВ РАСКРАШЕНО? ЧЕМУ РАВНА ПЛОЩАДЬ НЕРАСКРАШЕНHОЙ ЧАСТИ?

Математика

НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РАВНА 4 СМ,РАСКРАСЬ ЕГО ЧЕТВЕРТУЮ ЧАСТЬ,ПОКАЖИ К??К ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО РАЗНОМУ,СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ СFНТИМЕТРОВ РАСКРАШЕНО? ЧЕМУ РАВНА ПЛОЩАДЬ НЕРАСКРАШЕНHОЙ ЧАСТИ?

Автор: Гость