НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РАВНА 4 СМ,РАСКРАСЬ ЕГО ЧЕТВЕРТУЮ ЧАСТЬ,ПОКАЖИ К??К ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО РАЗНОМУ,СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ СFНТИМЕТРОВ РАСКРАШЕНО? ЧЕМУ РАВНА ПЛОЩАДЬ НЕРАСКРАШЕНHОЙ ЧАСТИ?
Математика
НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РАВНА 4 СМ,РАСКРАСЬ ЕГО ЧЕТВЕРТУЮ ЧАСТЬ,ПОКАЖИ К??К ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО РАЗНОМУ,СКОЛЬКО КВАДРАТНЫХ СFНТИМЕТРОВ РАСКРАШЕНО? ЧЕМУ РАВНА ПЛОЩАДЬ НЕРАСКРАШЕНHОЙ ЧАСТИ?
Ответ(ы):
Гость:
Площадь равна 4 квадратным сантиметрам. Раскрасить одну четвёртую часть можно четырьмя способами. Раскрашен один квадратный сантиметр. Площадь нераскрашенной части равна трём четвёртых. Рисунок в файле.
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