НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РОВНА 4 см в квадрате раскрась его четвёртую час??ь покажи как это можно сделать по разному сколько квадратных сантиметров раскрашено чему равна площадь нераскрашенной части дайте пажалуйста фото

Математика

НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РОВНА 4 см в квадрате раскрась его четвёртую час??ь покажи как это можно сделать по разному сколько квадратных сантиметров раскрашено чему равна площадь нераскрашенной части дайте пажалуйста фото

Автор: Гость