НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РОВНА 4 см в квадрате раскрась его четвёртую час??ь покажи как это можно сделать по разному сколько квадратных сантиметров раскрашено чему равна площадь нераскрашенной части дайте пажалуйста фото
Математика
НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЛОЩАДЬ КОТОРОГО РОВНА 4 см в квадрате раскрась его четвёртую час??ь покажи как это можно сделать по разному сколько квадратных сантиметров раскрашено чему равна площадь нераскрашенной части дайте пажалуйста фото
Ответ(ы):
Гость:
Закрасить можно любые 4 клетки. S незакрашенного = 3/4 от площади квадрата. S квадрата = 4² = 16 см² > S нез. = 12 см.
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