Начерти квадрат со стороной 3 сантиметра и вычисли его периметр

Начерти квадрат со стороной 3 сантиметра и вычисли его периметр

Ответ(ы):

Ответил Гость:
P(квадрата)=4а Р=3*4 Р=12 (см)
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