Начерти ломаные из двух звеньев так чтобы 1)одно звено было равно 6 см а другое на 5 ??м длиннее 2)одно звено было 12 см а другое на 7 см короче.найди длину каждой ломаной
Математика
Начерти ломаные из двух звеньев так чтобы 1)одно звено было равно 6 см а другое на 5 ??м длиннее 2)одно звено было 12 см а другое на 7 см короче.найди длину каждой ломаной
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все просто рисуешь отрезок вверх 6 см, от его крайней точки вниз отрезок 11 см (6+5), второй так же 12 см вверх и 5 см вниз (12-7) а длина каждой ломаной так: 1) 6+11 = 17 см 2) 12+5 = 17 см
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