Начерти ломаные из двух звеньев так, чтобы: а) одно звено было равно 6 см, а другое н?? 5 см длиннее; б) одно звено было равно 12 см, а другое на 7 см короче. найди длину каждой ломаной.

Математика

Начерти ломаные из двух звеньев так, чтобы: а) одно звено было равно 6 см, а другое н?? 5 см длиннее; б) одно звено было равно 12 см, а другое на 7 см короче. найди длину каждой ломаной.

Автор: Гость