Начерти отрезок 4 см Начерти ещё один отрезок 3 см чтобы на чертеже стало 3 отрезка ??айди и начерти второй способ решения

Математика

Начерти отрезок 4 см Начерти ещё один отрезок 3 см чтобы на чертеже стало 3 отрезка ??айди и начерти второй способ решения

Автор: Гость