Начерти отрезок 4 см Начерти ещё один отрезок 3 см чтобы на чертеже стало 3 отрезка ??айди и начерти второй способ решения
Математика
Начерти отрезок 4 см Начерти ещё один отрезок 3 см чтобы на чертеже стало 3 отрезка ??айди и начерти второй способ решения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+3 = 7 см - третий отрезок
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