Начерти отрезок АК ,длина которого. 8см.Раздели его на части так, чтобы рисунку соо??ветствовали три выражения:2•4; 8:2; 8:4.

Математика

Начерти отрезок АК ,длина которого. 8см.Раздели его на части так, чтобы рисунку соо??ветствовали три выражения:2•4; 8:2; 8:4.

Автор: Гость