Начерти отрезок АК ,длина которого. 8см.Раздели его на части так, чтобы рисунку соо??ветствовали три выражения:2•4; 8:2; 8:4.
Математика
Начерти отрезок АК ,длина которого. 8см.Раздели его на части так, чтобы рисунку соо??ветствовали три выражения:2•4; 8:2; 8:4.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2*4=8 8÷2=4 8÷4=2 делим отрезок по середине
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