Начерти отрезок АК длиной 1 дм и 4 см а ОЕ на 1дм меньше

Начерти отрезок АК длиной 1 дм и 4 см а ОЕ на 1дм меньше

Ответ(ы):

Ответил Гость:
А в чём проблема-то? 1дм=10см
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