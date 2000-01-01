Начерти отрезок длиной 10 см.Найди и отметь на нем точку,которая делит этот отрезок пополам.Чему равна длина половины данного отрезка?
Математика
Начерти отрезок длиной 10 см.Найди и отметь на нем точку,которая делит этот отрезок пополам.Чему равна длина половины данного отрезка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10:2=5 значит и половина этого отрезка в 10 см будет равно 5 см
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