Начерти отрезок длиной 8см. Раздели его на 2 равные части.Какие доли получились?Сколько их?Раздели каждую половину еще на 2 равные части.Какие доли отрезка получились?Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых долей отрезка ...

Математика
Начерти отрезок длиной 8см. Раздели его на 2 равные части.Какие доли получились?Сколько их?Раздели каждую половину еще на 2 равные части.Какие доли отрезка получились?Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых долей отрезка в его половине?Раздели каждую четвертую долю отрезка на 2 равные части.Какие доли отрезка получились?Сколько восьмых долей в трех четвертых отрезка?отправь фото пож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/2 доли. 2) в целом их две 3) во второй доле два четвертых отрезка 4) если четвертые разделить на две доли получится две восьмые доли 5) в трех четвертых отрезка шесть восьмых долей
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