Начерти отрезок длиной 8см. Раздели его на 2 равные части.Какие доли получились?Сколько их?Раздели каждую половину еще на 2 равные части.Какие доли отрезка получились?Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых долей отрезка ...
Математика
Начерти отрезок длиной 8см. Раздели его на 2 равные части.Какие доли получились?Сколько их?Раздели каждую половину еще на 2 равные части.Какие доли отрезка получились?Сколько их в целом отрезке?Сколько четвертых долей отрезка в его половине?Раздели каждую четвертую долю отрезка на 2 равные части.Какие доли отрезка получились?Сколько восьмых долей в трех четвертых отрезка?отправь фото пож
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1/2 доли. 2) в целом их две 3) во второй доле два четвертых отрезка 4) если четвертые разделить на две доли получится две восьмые доли 5) в трех четвертых отрезка шесть восьмых долей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Радиус основания конуса равен 4 см.Осевым сечением служит равносторонний треугол??ник.Найдите площадь осевого сечения.
Геометрия
Два угла вписаного в окружность четырёхугольника равны 82 и 58 градусов.найдите больший из оставшихся углов.ответ дайте в градусах