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начерти отрезокдлина которого равна1/20м
начерти отрезокдлина которого равна1/20м
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1м=100см,значит 100:20=5 см длина отрезка,который нужно начертить ===========================
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