Начерти прямоугольник длина которого 3 см, а ширина 2 см 2) А теперь изобрази его так чтобы он стал основанием прямоугольной призмы 3) дострой изоображение призмы
Математика
Начерти прямоугольник длина которого 3 см, а ширина 2 см 2) А теперь изобрази его так чтобы он стал основанием прямоугольной призмы 3) дострой изоображение призмы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прямоугольник превращается в параллелограмм.
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