Начерти прямоугольник длина которого 3 см, а ширина 2 см 2) А теперь изобрази его так чтобы он стал основанием прямоугольной призмы 3) дострой изоображение призмы

Математика

Начерти прямоугольник длина которого 3 см, а ширина 2 см 2) А теперь изобрази его так чтобы он стал основанием прямоугольной призмы 3) дострой изоображение призмы

Автор: Гость