Начерти прямоугольник и квадрат с одинаковыми периметрами равны 12 метра Найдите ??лощадь каждой фигуры
Математика
Начерти прямоугольник и квадрат с одинаковыми периметрами равны 12 метра Найдите ??лощадь каждой фигуры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Квадрат:3 см на 3 см,Прямоугольник:4 см на 2 см Квадрат:3*3=9 см.кв Прямоугольник:4*2=8 см.кв
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