Начерти прямоугольник, периметр которого равен 180мм, а длина одной стороны на 4см больше, чем длина другой стороны и напишите решение
Математика
Начерти прямоугольник, периметр которого равен 180мм, а длина одной стороны на 4см больше, чем длина другой стороны и напишите решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180мм=18см 1) 4+4=8 (см)-разница 3х длинн и 2х ширин 2) 18-8=10 (см)-ширина+ширина 3) 10÷2=5 (см)-длина 4) 5-4=1 (см)-ширина Вроде бы так...
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