Начерти прямоугольник, периметр которого равен 180мм, а длина одной стороны на 4см больше, чем длина другой стороны и напишите решение

Математика
Начерти прямоугольник, периметр которого равен 180мм, а длина одной стороны на 4см больше, чем длина другой стороны и напишите решение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
180мм=18см 1) 4+4=8 (см)-разница 3х длинн и 2х ширин 2) 18-8=10 (см)-ширина+ширина 3) 10÷2=5 (см)-длина 4) 5-4=1 (см)-ширина Вроде бы так...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Постройте график прямой пропорциональности 1. У=1, 4х 2.у=1, 5х 3.у=-1/5х
Ответить
Информатика
Запиши свойства папки. Папка-это информационный __________. Основные __________ такие же, как и у файла. У папки есть ещё одно свойство Содержит, в...
Ответить
Русский язык
номер 4))спасибо зарание
Ответить
Математика
В двух одинаковых банках 6 литров молока сколько литров помещается в 9 таких банка??
Ответить
Алгебра
При каких значениях х имеет смысл выражение √3х-2 +√6 -х
Ответить