Начерти прямоугольник, периметр которого равен 180мм, а длина одной стороны на 4см больше, чем длина другой стороны и напишите решение

Математика

Начерти прямоугольник, периметр которого равен 180мм, а длина одной стороны на 4см больше, чем длина другой стороны и напишите решение

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