Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см найди его периметр проведи диоганал?? прямоугольника измерь их и сравни

Математика

Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см найди его периметр проведи диоганал?? прямоугольника измерь их и сравни

Автор: Гость