Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см найди его периметр проведи диоганал?? прямоугольника измерь их и сравни
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см найди его периметр проведи диоганал?? прямоугольника измерь их и сравни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Периметр? легко! 4+4=8 и 3+3=6 складываем: 6+8=14
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