Начерти прямоугольник, длина которого 6 см, а ширина в 3 раза меньше.Найди его периметр

Начерти прямоугольник, длина которого 6 см, а ширина в 3 раза меньше.Найди его периметр

Ответ(ы):

Ответил Гость:
6:3=2 (6+3)*2=18 вот так вот
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