Начерти прямоугольник, периметр которого равен 200 миллиметров, длина которой сторона в 3 раза больше, чем длина другой стороны. (На пишите пожалуйста периметр прямоугольника)
Начерти прямоугольник, периметр которого равен 200 миллиметров, длина которой сторона в 3 раза больше, чем длина другой стороны. (На пишите пожалуйста периметр прямоугольника)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть х(мм) ширина прямоугольника. Тогда 3х(мм)длина прямоугольника. Т.к. периметр равен 200мм, то сост.ур.: 2(х+3х)=200 2х+6х=200 8х=200 х=200/8 х=25 25мм ширина прямоугольника. 25*3=75(мм)-длина прямоугольника. Ответ: 25мм, 75мм.