Начерти прямоугольник, периметр которого равен 210 мм, а длина одной стороны составляет одну шестую часть длинны другой стороны.Вычисли площадь этого прямоугольника.
Начерти прямоугольник, периметр которого равен 210 мм, а длина одной стороны составляет одну шестую часть длинны другой стороны.Вычисли площадь этого прямоугольника.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
пусть х - одна сторона, то другая 1/6х х + х + 1/6х + 1/6х = 210 2х + 1/3х = 210 7/3х = 210 х = 90 (одна сторона) 90 * 1/6 = 15 см (другая сторона) 90 * 15 = 1350 см^2 (ответ)