Начерти схему к задаче.Запиши решение задачи по действиям с пояснениями.Вычисли и запиши ответ. Два самолёта вылетели одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которым 7000 км.Они встретились через 4 ч. Опре...

Математика

Начерти схему к задаче.Запиши решение задачи по действиям с пояснениями.Вычисли и запиши ответ. Два самолёта вылетели одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которым 7000 км.Они встретились через 4 ч. Определи скорость первого самолёта если скорость второго 850 км/ч.

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