Начерти схему к задаче.Запиши решение задачи по действиям с пояснениями.Вычисли и запиши ответ. Два самолёта вылетели одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которым 7000 км.Они встретились через 4 ч. Опре...
Математика
Начерти схему к задаче.Запиши решение задачи по действиям с пояснениями.Вычисли и запиши ответ. Два самолёта вылетели одновременно навстречу друг другу из городов расстояние между которым 7000 км.Они встретились через 4 ч. Определи скорость первого самолёта если скорость второго 850 км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
850*4=3400 км пролетел за 4 часа 2 самолет 7000-3400=3600 км до встречи пролетел 1 самолет 3600:4=900км/час скорость 1 самолета
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