начерти три ломанных линии длина которых при переходе от одной к другой остается постоянной а число звеньев уменьшается
Математика
начерти три ломанных линии длина которых при переходе от одной к другой остается постоянной а число звеньев уменьшается
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно решение в пятиугольнике переходящий в квадрат, который переходит в треугольник Условие задачи не совсем ясно
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