Начерти три отрезка так,чтобы отрезок АВ имел длину больше,чем 6 см,но был короче о??резка СD на 2 см и длиннее отрезка ОР на 4 см
Математика
Начерти три отрезка так,чтобы отрезок АВ имел длину больше,чем 6 см,но был короче о??резка СD на 2 см и длиннее отрезка ОР на 4 см
Ответ(ы):
Гость:
AB-10 CD-12 OP-6 ты можешь взять любые числа, главное сначала брать OP а потом уже и другие
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