начерти в тетради любую фигуру, кроме прямоугольника, так, чтобы ее площадь была равна 12см2

начерти в тетради любую фигуру, кроме прямоугольника, так, чтобы ее площадь была равна 12см2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Квадрат, одна сторона 3см)
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