Начерти в тетради отрезок АК. -Увеличь длину отрезка АК в 3 раза. - Увеличь длину отрезка АК на 3 см.

Разное

Начерти в тетради отрезок АК. -Увеличь длину отрезка АК в 3 раза. - Увеличь длину отрезка АК на 3 см.

Автор: Гость