Начертить прямоугольник квадрат и треугольник с одинаковой площадью 4см2
Математика
Начертить прямоугольник квадрат и треугольник с одинаковой площадью 4см2
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