Начертить в тетради координатную прямую с единичным отрезком длиной в 2 см отмети??ь числа 1,5 2,5 3 -0,5 -2
Математика
Начертить в тетради координатную прямую с единичным отрезком длиной в 2 см отмети??ь числа 1,5 2,5 3 -0,5 -2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, один ед. отрезок 2 см, дальше отмечаем точки
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