Начертить в тетради координатную прямую с единичным отрезком длиной в 2 см отмети??ь числа 1,5 2,5 3 -0,5 -2

Математика

Начертить в тетради координатную прямую с единичным отрезком длиной в 2 см отмети??ь числа 1,5 2,5 3 -0,5 -2

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