Начертите координатную прямую с еденичным отрезком длиной 3 см и отметьте на ней числа 1;-2;0,5;-1,6;1 5/6; - 1/6

Математика

Начертите координатную прямую с еденичным отрезком длиной 3 см и отметьте на ней числа 1;-2;0,5;-1,6;1 5/6; - 1/6

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