Начертите координатную прямую с еденичным отрезком длиной 3 см и отметьте на ней числа 1;-2;0,5;-1,6;1 5/6; - 1/6
Математика
Начертите координатную прямую с еденичным отрезком длиной 3 см и отметьте на ней числа 1;-2;0,5;-1,6;1 5/6; - 1/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1.6*3(см)=-4.8(см)- единственная точка, отложенная на прямой по линейке.
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