Начертите координатный луч с единичным отрезком 1см и отметьте на нём точки A(8), K(12), P(1), M(9), N(2). Как это 1 см? Я не понимаю! ------------------------------------------------------------------------------------------...

Математика

Начертите координатный луч с единичным отрезком 1см и отметьте на нём точки A(8), K(12), P(1), M(9), N(2). Как это 1 см? Я не понимаю! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Начертите координатный луч и отметьте на нём точки N(10), K(3), L(4), M(7). На этом же луче отметьте точки, которые удалены от точки М на 2 единичных отрезка. Обозначьте эти точки и запишите их координаты. ВСМ? ПРЯМОЙ ЛУЧ? СКОЛЬКО СМ?? ----------------------------------------------------------------------------------------

Автор: Гость