Начертите квадрат стороной 4 см и окружность радиуса 3

Начертите квадрат стороной 4 см и окружность радиуса 3

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Как я тебе сдесь нарисую возьми циркуль
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