Начертите неколлинеарные вектора а,в,с. Постройте вектора а+с; с-в
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Начертите неколлинеарные вектора а,в,с. Постройте вектора а+с; с-в
Ответ(ы):
Гость:
можно фото, как подписывать.
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