начертите по клеточкам такие же фигуры, как изображенные на чертеже. Выберите любую из начерченных вами фигур и найдите ее площадь. Выразите ее в квад ратных миллиметрах.

это очень легко.Посчитай сколько у тебя целых клеток внутри твоей фигуры и сколько нецелых,а затем умнож их на 0,5 см-это и будет твоя площадь.Пример:фигура-шестигранник.В нём находится 12 целых клеток и 12 половинок клеток(половинки нужно перевести в целые клетки их примерно шесть)Складываем целые клетки:12+6=18*0,5 см=9см -это и есть площадь шестигранника