Начертите прямой угол AOB. Отметьте точку N внутри угла, точку M вне угла и точку P на ??тороне OA. Могут ли точки N,M и P лежать на одной прямой?

Математика
Начертите прямой угол AOB. Отметьте точку N внутри угла, точку M вне угла и точку P на ??тороне OA. Могут ли точки N,M и P лежать на одной прямой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да могут конечно но только если эта прямая будет проодить через точку Р и следовательно пересекать ОА
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