Начертите прямую a и отметьти точки A иB , лежащие по разные стороны от прямой a. С по??ощью чертёжногоугольника проведите из этих точнк ппрпендикуляры к прямой a .
Математика
Начертите прямую a и отметьти точки A иB , лежащие по разные стороны от прямой a. С по??ощью чертёжногоугольника проведите из этих точнк ппрпендикуляры к прямой a .
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Гость:
Вроде вот так должно быть)
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