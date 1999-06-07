Начертите прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите его площадь выбрав в качестве мерки одну клетку тетради. квадрат со стороной 2 клетки квадрат со стороной 3 клетки. П окажи на чертежах расположение мерок. В к...

Начертите прямоугольник со сторонами 3 см и 6 см. Найдите его площадь выбрав в качестве мерки одну клетку тетради. квадрат со стороной 2 клетки квадрат со стороной 3 клетки. П окажи на чертежах расположение мерок. В каких случаях получено больше число мерок в каких меньше