начертите ромб ABCD. постройте образ этого ромба а) при симметрии относительно точки C б) при симметрии относительно прямой AB в) при паролельном переносе на вектор АС г) при повороте вокруг точки D на 60° по часовой стрелке

Рисунок во вложении. В случае поворота пункт г нужно отмерить угол по транспортиру и стороны циркулем или линейкой, чтоб получилось ровно, а не на глаз. А то тоже кривоватый ромб получится