Начертите угол AOB=45°. Дополните рисунок, построив угол, смежный с угла AOB. Помогите с решением

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Начертите угол AOB=45°. Дополните рисунок, построив угол, смежный с угла AOB. Помогите с решением
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Гость:
Карочи,делаешь луч от О по левую сторону луча ОА.
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