Начертите в тетради и заполните таблицу квадратов и кубов однозначных чисел.Исп??льзуя таблицу, найдите:1) число: а)10•8(восемь в кубе), б) 3(в кубе) в) 8 (в кубе) г) 4 (в кубе) д) 5*7(во второй степени) е) 2*6(в кубе)Не обяз...

Математика

Начертите в тетради и заполните таблицу квадратов и кубов однозначных чисел.Исп??льзуя таблицу, найдите:1) число: а)10•8(восемь в кубе), б) 3(в кубе) в) 8 (в кубе) г) 4 (в кубе) д) 5*7(во второй степени) е) 2*6(в кубе)Не обязательно чертить просто напишите ответы пожалуйста :с

Автор: Гость