Начертите в тетради и заполните таблицу квадратов и кубов однозначных чисел.Исп??льзуя таблицу, найдите:1) число: а)10•8(восемь в кубе), б) 3(в кубе) в) 8 (в кубе) г) 4 (в кубе) д) 5*7(во второй степени) е) 2*6(в кубе)Не обяз...
Математика
Начертите в тетради и заполните таблицу квадратов и кубов однозначных чисел.Исп??льзуя таблицу, найдите:1) число: а)10•8(восемь в кубе), б) 3(в кубе) в) 8 (в кубе) г) 4 (в кубе) д) 5*7(во второй степени) е) 2*6(в кубе)Не обязательно чертить просто напишите ответы пожалуйста :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 10*8³ = 10*512 = 5120; б) 3³ = 27; в) 8 ³ = 512; г) 4³ = 64; д) 5*7² = 5*49 = 245; е) 2*6 ³ = 2*216 = 432.
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