Начертите в тетради остроугольный треугольник и измерьте его углы. Подумайте как проверить ,не ошиблись ли вы при измерении углов и выполните проверку ------- вопрос в том как проверить правильность
Математика
Начертите в тетради остроугольный треугольник и измерьте его углы. Подумайте как проверить ,не ошиблись ли вы при измерении углов и выполните проверку ------- вопрос в том как проверить правильность
Ответ(ы):
Гость:
Начерти прямоугольный треугольник. По теореме, оставшиеся два угла будут равны 60 и 30 градусам.
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