Начертите в тетради остроугольный треугольник и измерьте его углы. Подумайте как проверить ,не ошиблись ли вы при измерении углов и выполните проверку ------- вопрос в том как проверить правильность

Математика

Начертите в тетради остроугольный треугольник и измерьте его углы. Подумайте как проверить ,не ошиблись ли вы при измерении углов и выполните проверку ------- вопрос в том как проверить правильность

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