Начертите в тетради отрезок длиной 12 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над вторым - 480. Разделите отрезок на шесть равных частей. Назовите числа, соответствующие каждому делению, и обозначьте на образованной ш...

Математика

Начертите в тетради отрезок длиной 12 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над вторым - 480. Разделите отрезок на шесть равных частей. Назовите числа, соответствующие каждому делению, и обозначьте на образованной шкале числа 40, 280, 100, 360, 420.

Автор: Гость