Начертите в тетради отрезок длиной 12 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над вторым - 480. Разделите отрезок на шесть равных частей. Назовите числа, соответствующие каждому делению, и обозначьте на образованной ш...
Математика
Начертите в тетради отрезок длиной 12 см. Над одним концом отрезка напишите число 0, а над вторым - 480. Разделите отрезок на шесть равных частей. Назовите числа, соответствующие каждому делению, и обозначьте на образованной шкале числа 40, 280, 100, 360, 420.
Ответ(ы) на вопрос:
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80,160,240,320,400,480
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