Начертить два отрезка так чтобы один был больше другого в 2 раза а вместе они составляли по 12 сантиметров
Разное
Начертить два отрезка так чтобы один был больше другого в 2 раза а вместе они составляли по 12 сантиметров
Ответ(ы):
Гость:
я дал првилтный ответ иначе быть неможет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Масса медного чайника Трубадура 1780 г. Определите массу такого же по объему золотого чайника Короля. Плотность меди-8,9 г/см, а золота 19,3г/см ...
Разное
Помогите пожалуста нужна помощь!*******************************************************************************************************************...
Разное
Пожалуйста помогите. сочинение на тему нас зовут неведомые дали, со словами космос, космодром, космонавт, космическая станция, звездолёт, прилунить...
Разное
50 баллов!!! задано смешанное число 247,16 в восьмеричной системе счисления. перевести это число в двоичную систему счисления. Объясните ...
Разное
Алматыдан астанаа поезд 14 саат 25 минут ша1 саат 55 минут шады астанаа шапен поиза араанда анша уаыт тез?