Начертить два отрезка так чтобы один был больше другого в 2 раза а вместе они составляли по 12 сантиметров

Разное
Начертить два отрезка так чтобы один был больше другого в 2 раза а вместе они составляли по 12 сантиметров
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Автор: Гость
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Гость:
я дал првилтный ответ иначе быть неможет
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