Начертить график функции у=/х2-3х+1/ у=/х2+3/+2

Начертить график функции у=/х2-3х+1/ у=/х2+3/+2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
может у вас нет офиса, который открывает этот файл?
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