Начетрите прямую m и отметьте точку А вне этой прямой.Измерьте расстояние от точки А до точки m
Черчение
Начетрите прямую m и отметьте точку А вне этой прямой.Измерьте расстояние от точки А до точки m
Ответ(ы):
Гость:
8 метров и 5 милллиметров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Разные гнездо у птиц.самое большое гнездо у могучего орла.Оно сделано из тольстых сучьев.самый хитрый дом у крота.у него много запасных ходов и вых...
Математика
Какие целые числа можно подставить вместо буквы а , чтобы получилось верное нерав??нство : -2<а<1,7 . Сравните числа : а) 2,9и3,0 б) -0,55и-0...
Право
З якого віку особи притягуються до адміністративної відповідальності? а)з 14років б)15 років в)з 16років г) 18років