Начните составлять таблицу Реформы Долгого парламента. упражнение 7 История 7 кла??с задание к 16 параграфу

История
Начните составлять таблицу Реформы Долгого парламента. упражнение 7 История 7 кла??с задание к 16 параграфу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1640 году.Содержание реформы:уничтожали королевские суды, преследовавшие инакомслящих, запретили епикскопскую цензуру и полицию. принял закон  по которому, пала община могла быть распущена только с её согласия. За парламентом закреплялось  право устанавливать налоги парламент должен собирать не реже 1 раза в 3 года.
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