Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьев. Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу, ост??льные птицы - на провода. Сколько птиц на крыше? Сколько птиц на проводах? Записать решение двумя способами.

Математика

Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьев. Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу, ост??льные птицы - на провода. Сколько птиц на крыше? Сколько птиц на проводах? Записать решение двумя способами.

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