Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьев. Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу, ост??льные птицы - на провода. Сколько птиц на крыше? Сколько птиц на проводах? Записать решение двумя способами.
Математика
Над домом летали 8 ласточек и 6 воробьев. Все воробьи и 3 ласточки сели на крышу, ост??льные птицы - на провода. Сколько птиц на крыше? Сколько птиц на проводах? Записать решение двумя способами.
Ответ(ы):
Гость:
Первый вариант: Всего 8+6 птицНа крыше 6+3 птиц На проводах- общее количество птиц-птицы на крыше Второй: на крыше 6+3 птиц на проводах 8-3 птиц
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