Над газом совершают работу А=400 Дж. Сколько Дж теплоты при этом газ отдал окружающей среде (давление константа)

Если я правильно понял, нужно найти количество теплоты. Так как над газом совершают работу, а не газ ее совершает, то первый закон термодинамики примет другой вид: Delta U=A+Q; Между работой и изменением внутренней энергии существует связь, которая зависит от природы газа, для одноатомных 1.5 A=delta U, Для двоатомных 2.5А=delta U, для трехатомных и дальше 3A=delta U; Все эти взаимоотношения работают только в изобарном процессе( в изохорном, изотермическом нет либо работы, либо изменение внутренней энергии, в адиабатном они равны) Поэтому Q может равняться 1)одноатомный: Q=600-400=200дж 2двозатомный: Q=1000-400=600дж 3)трехатомный и больше: Q=1200-400=800 дж