Над именами существительными напиши вопросы кто? или что? Теплоход медленно причалил к пристани города Углич. На берегу было много мужчин и женщин. Среди встречающих мы увидели племянников Нину и Валеру.

Русский язык

Над именами существительными напиши вопросы кто? или что? Теплоход медленно причалил к пристани города Углич. На берегу было много мужчин и женщин. Среди встречающих мы увидели племянников Нину и Валеру.

Автор: Гость