Над именами существительными напиши вопросы кто? или что? Теплоход медленно причалил к пристани города Углич. На берегу было много мужчин и женщин. Среди встречающих мы увидели племянников Нину и Валеру.
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Над именами существительными напиши вопросы кто? или что? Теплоход медленно причалил к пристани города Углич. На берегу было много мужчин и женщин. Среди встречающих мы увидели племянников Нину и Валеру.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплоход(что?) медленно причалил к пристани(что?) города(что?) Углич(что?). На берегу(что?)было много мужчин(кто?) и женщин(кто?). Среди встречающих мы увидели племянников(кто?) Нину(кто?) и Валеру(кто?).
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