Над землею розкотисто пролунав перший весняний грім. А з великої чорної хмари полив густий дощ.Важкі краплі залопотіли по дахам, по деревам. По землі біжать веселі струмочки. Усе довкола вмивається дощовою водою. Але невдовзі дощ несподівано вщух. Напишіть будь-ласка продовження 5-7 речень.